MCU(微控制器)出現大陸削價競爭，但目前在產能緊張下，台系MCU廠仍多無法滿足客戶需求，只是短線再漲價空間有限，畢竟多數公司毛利率已達歷史高點，產品超額漲價恐對競爭力有負面影響，惟迎戰大陸競爭，台系MCU廠也持續朝向32位元等較高門檻產品移轉，藉此提高競爭優勢，也對毛利率有正面拉抬。

以MCU(微控制器)市場來說，有業者直言確實出現大陸削價競爭，但目前仍舊在產能緊張下，無法滿足需求，且儘管面臨削價，但現階段價格還是比以往高，故大陸MCU在面對終端市場傳出雜音下，對於第四季銷售旺季狀況與明年IC設計廠展望度，若旺季不旺，預估衝擊到消費類MCU產業投資策略，將由產能優先回歸價格競爭，以此實現國產替代戰略目標。

至於國際大廠瑞薩、英飛凌、意法等，因聚焦32位元產品，應用於工業與汽車類，進入門檻較高，仍為MCU產業投資展望重點，若以台灣的MUC廠中，包括新唐(4919)、盛群(6202)或是笙泉(3122)等，均積極耕耘32位元市場，藉此可以提高競爭優勢，減緩大陸廠商祭出的削價競爭。

分析師認為，消費類終端需求放緩、MCU廠商毛利已高，多數公司毛利率已達歷史高點，產品超額漲價恐對競爭力有負面影響，故雖MCU廠商仍普遍看好市場維持緊繃，且積極預訂產能，只是目前大陸消費型家電市場終端需求明顯下滑，加上MCU各廠商毛利已達歷史高峰，轉嫁能力受限。