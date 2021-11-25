最新新冠變異株「B.1.1.529」入侵亞洲，專家警告，這隻病毒身上帶有32種突變，數量非常高，可能會逃脫身體的防禦機制，同時，比起Delta，抗體恐怕將更難辨識，進一步推升疫情。

英國《衛報》（The Guardian）報導，在已進行過基因定序的新冠病毒中，目前全球已知共有10例B.1.1.529變異株病例，最初發現病毒的非洲國家波札那（Botswana）有3例、南非6例，香港在一名旅客從南非返回入境後也出現首例，這10例病例都是在11月中旬驗出。

研究人員發現，B.1.1.529的棘狀蛋白（spike protein，S蛋白）上一共有32個突變，多數疫苗主要透過病毒的S蛋白來啟動對抗病毒的免疫系統，S蛋白上的突變會影響病毒感染人體細胞的能力，同時也會導致患者的免疫細胞更難以攻擊病原體。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學家皮考克（Tom Peacock）表示，棘狀蛋白上超高量的突變顯示「可能真的要擔心」。

他警告，棘狀蛋白上「可怕」的突變應該受到監控，但也補充，最後也可能變成傳播力沒有這麼高的病毒。

英國劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）表示，B.1.1.529上其中2個突變會增加傳染性及降低抗體的識別能力，他說從突變的狀況來看，確實令人相當擔心，但目前最關鍵的未知特性是病毒的確切傳染力，另外也可能伴隨免疫逃脫。

倫敦大學學院（University College London）計算系統生物學教授暨基因研究所所長巴盧（Francois Balloux）表示，B.1.1.529身上帶有的大量突變明顯是「單次迸發」，推測病毒可能是在免疫系統低下的患者身上逐步進化，他猜測宿主可能是一名未接受治療的愛滋患者。

和Alpha、Delta變異株相比，巴盧預期人體的中和抗體將難以辨識B.1.1.529變異株，但現階段仍難以預測這隻病毒的傳染力，指出目前應該密切監控及分析，但強調沒有必要過度擔心。