新北市新店寶高智慧產業園區「育成中心」招商開跑，投標文件即日起開始受理明年1月25日止，希望吸引優質育成機構、加速器，或有意提供企業轉型服務廠商為招商對象，祭出最高5折租金優惠，力挺新創團隊。

新北市經發局表示，新店寶高智慧產業園區已完成一期第二次招商，包含華電聯網、美商太陽鳥等代表性研發廠商即將進駐。

經發局說，為導入創新能量，新北市府同步啟動「育成中心」招商作業，盼引進企業育成加速機構，除能進一步與寶高進駐企業合作促進產業發展，育成中心還能結合園區內實驗場域、檢測及展示中心，給予新創更完善的加速服務。

目前「育成中心」空間約190坪，未來希望吸引相關加速機構給予中小企業輔導課程及顧問諮詢，輔導亮點廠商導入智慧或雲端等技術完成數位轉型，或舉辦媒合會、論壇、策展等大型社創活動，並輔導企業與學術單位進行合作推動，導入創新性、前瞻性技術研發與思維，協助新北新創產業育成加速。

經發局長何怡明說，新北在空間上提供新創大量資源，目前已有6個創業基地，未來更將利用捷運沿線公益回饋空間，在新店、中和及土城打造4處創業基地，加上本次推出的新店寶高智慧產業園區「育成中心」，總計將有11個創業據點，力挺新創團隊。