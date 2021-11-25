外媒報導，隨著美國對台海緊張情勢的擔憂升高，派駐台灣的美軍人數也不斷增多，目前已接近40人。國民黨前主席、立委江啟臣今天對此表示，美軍駐台人數一直是個謎，但台美之間的軍事合作交流一直都有，有模糊空間但也有一定的機敏性，奉勸蔡政府不要拿這些事來大內宣，否則對台灣不見得有利。

江啟臣說，過去美軍駐台的人數其實對外都沒有透露，甚至連一點風聲都沒有。現階段有這樣的風聲跟猜測出來，但國防部又不對外正式說明，代表台美的軍事交流跟合作是有一定機敏性。

江啟臣指出，只是這樣的機敏性，對目前台美關係，還有美中關係，要被透露到什麼程度，似乎都留有模糊空間，然後有各自表述的空間，這也代表目前美中台三邊關係的微妙。

至於日本產經新聞昨天獨家報導，中國大陸海軍兩艘艦艇11月中旬穿過沖繩縣與那國島與台灣之間的海域，在花蓮外海實施模擬登陸作戰演習。

對此，江啟臣表示，基本上中共從沒放棄武力犯台，所以這是為什麼不管任何一個政黨執政，對於台灣國防的強化都不會間斷也不會停止，包括跟對美或對外的武器採購等，只是現在美中關係更複雜化、競爭化、白熱化。

江啟臣強調，台灣在兩強當中，地理位置、地緣政治的關係就更加敏感。如果美中關係持續惡化或者對立，台灣處在中間，也必須想辦法去突破兩強對峙的格局，找出對台灣相對有利，或者不會受制於這兩強所牽制的位置。

江啟臣認為，我們除了增加防衛能力外，恐怕還要設法去開闢在政治上或非軍事以外的方法跟手段，否則我們可能會困在這僵局中。