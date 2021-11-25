美國商務部長雷蒙多日前表示，美國不會加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），將計劃建置一個新的印太經濟架構，經濟部長王美花表示，不論美國現階段是否加入CPTPP，都對成員國具影響力，維持彼此信任的台美關係，將對台灣加入CPTPP增加有利條件，如果公投禁止萊豬進口，將對我方加入CPTPP產生困難。

國民黨立委林為洲指出，政府一直說如果沒有進口萊豬，無法加入CPTPP，但美國也不是CPTPP成員國，另外，成員國中的澳洲、紐西蘭也沒有進口含萊劑的肉品，英國已申請加入CPTPP，但也沒有進口萊豬、萊牛？大陸要申請加入CPTPP，也沒有進口萊豬、萊牛，歐盟也沒有進口萊豬、萊牛，別國可以，台灣卻不行，顯示我方談判策略完全有誤，他提醒12月18日反萊豬公投通過，政府要對此有所準備。立委林德福表示，美國已表示不加入CPTPP，禁用萊豬和加入CPTPP一點關係都沒有。

王美花今日在立院報告「美國重申不加入CPTPP對我國申請加入策略之影響」，並備質詢。對美國成立的新印太經濟架構，王美花指出，此架構是否類似自由貿易協定，到目前還不清楚，我方會密切了解。