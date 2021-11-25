民進黨正面迎戰公投，蔡英文總統今赴桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察；報告人跟總統做簡報時用語頻頻諷刺正方；提到台灣海峽海流流向，經濟部次長曾文生指新課綱課本已有教，「我們五十幾年次沒有唸到，比較年輕的朋友就知道」；桃園市海管處長林立昌更說，不是念咒語、神功附體生態就會變好。

公投剩下不到一個月，正反兩方直球對決，頻頻激化；蔡總統今到桃園第一站觀新藻礁視察聽取桃園市海管處處長林立昌簡報。

林立昌說，海管處是第一個專責管理海岸的單位，成立第一天就是以藻礁保護為首頁任務，他在這邊蹲點三年多，對於海岸的變化非常非常清楚，從過去不懂海到知海跟愛海，有很多感觸。

他還說，大家都天真以為，劃定保護區，生態就會變好嗎？「我們桃園市政府從來不會像義和團一樣天真以為，我只要念著我的咒語，就可以神功附體、刀槍不入，不是的，必須要靠很多保育作為的努力」。

他指出，目前約一千位保育志工都在做藻礁保育，「他們的共同點就是，默默揮汗在做藻礁保育工作，他們不會亂噴口水，所以他們才是真正保護藻礁的無名英雄」。

他表示，觀新藻礁保護好，也會間接提升大潭藻礁生物多樣性，三接動工以來他們也持續做監測，發現大潭藻礁並沒有因為三接工程而生態變差，反而現在連同觀新藻礁的外溢效果受惠，生物多樣性也跟著提升，

蔡總統視察大潭藻礁時，則聽取經濟部次長曾文生簡報，曾文生指出，「今天總統來此視察，我們會做個說明，眼見為憑」；提到潮間帶藻礁部分說，東北季風關係，很多海峽的垃圾會飄過來，G1、G2、G3環境非常好，因為中油都有在做清理工作，「這不是總統來才長這樣，中油有直播」。

他還說，環保團體質疑他們在這裡蓋一個工業港，它是南北向，會阻斷東西向海流；他說，在台灣海峽看到海浪，那白色浪花是東西向移動，但看到這是表象，事實上台灣海峽的海流，在漲退潮時是南北向，從太平洋兩邊，漲潮時灌進來，退潮時離開。

他說，「我們五十幾年次沒有唸到，課本裡面沒有，現在新的課綱，在高二的地球科學課本裡面已經通通都有，比較年輕的朋友就知道，台灣海峽的漲退潮，水流不是東西向，而是南北向」。