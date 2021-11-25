最新市調顯示，七月正式上路的預售屋實價登錄新制，竟成為「助漲」房價的最大助力！北台灣至少20多筆新案都屢創天價，其中新竹房價直衝每坪「7字頭」新天價！

住展雜誌25日最新統計，近期北台灣至少有20餘個建案，開價飆破當地新高，北北桃竹與基隆都有天價案出現，台北市多在相對低價區段，新北、桃園與新竹則多在重劃區。

其中台北市蛋白區「不再是蛋白」，每坪竟站上百萬大關；新竹更是漲勢凶猛，每坪已「見7」。

住展雜誌研發長何世昌表示，近期建案猛開天價，除了與景氣好、反映營造成本與通膨因素外，預售屋實價登錄助漲效果非常猛烈。原本，外界多嘲笑預售案「開價嚇死人、成交笑死人」，沒想到新制上路後，卻變成「成交氣死人」；一開始建商雖普遍反對，卻很快地「由恨轉愛」，前一個建案成交價變成後一案的「地板價」，線上舊案紛紛大舉漲價，而新開賣的建案也勇敢開高價，價位在短時間內快速墊上天際，全台灣預售市場正瀰漫在幾近瘋狂的漲價潮當中。

可是何世昌直言，這種漲法，並不健康，可能會壓縮「主升段」的壽命，業者也不可掉以輕心。

最新調查顯示，蛋白都不蛋白了！大同開出大安價。

住展雜誌統計資料顯示，台北市高價案跳升幅度最劇烈者，當屬復興崗「樹山丘」、臥龍街「潤泰大安富陽」，每坪分別來到7字頭、105萬元，雙雙突破天際。

大同區捷運中山站聯開案「JR 中山綻」，價位更直追大安區，每坪開價 130 萬元至 160 萬／坪，均價 145 萬元／坪改寫大同區新高。

新北市、桃園，也是噴不停。新店央北「聯上澐朗」漲到 8 字頭、板橋江翠北側「立信天禧 2」首見 7 字頭、土城暫緩發展區「馥華城奕」與新莊北側知識產業園區「新潤莫內花園」直逼 6 字頭、八里台北港特定區「龍井天鑄」跳至 3 字頭。

桃園重劃區建案價格締造新猷蔚然成風，不論蛋黃、蛋白全面跳漲。如桃園小檜溪重劃區、中路重劃區、中壢過嶺重劃區、龜山 A7 重劃區、八德擴大重劃區，以及蘆竹A10 重劃區，皆有建案衝破新高。

最驚人的是 A7 ，去年賣 2 字頭，但今年新案價格開高、舊案價格紛紛調漲，其中「富宇哈佛苑」均價更由最初的 35 萬／坪一路漲至 46 萬元／坪。

A10 重劃區，去年新案開價2 字頭已很驚人，今年 Q3 後新案開價一致飆上 3 字頭。

新竹縣市漲勢最明顯，正處於「三不五時就創新高」的狀態，關埔重劃區「豐邑一綻」每坪開價漲至 65 ~70 萬元，刷新史上新高，更是大新竹地區第一個開價觸及 7 字頭的建案。

何世昌指出，實價登錄本身具有「多頭助漲、空頭助跌」的特性，而今年房市是標準多頭格局，又讓相對高價的預售屋實登上路，助漲效果不言可喻。