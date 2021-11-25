歐洲冠軍聯賽本週進入第5輪小組賽，爭奪晉級淘汰賽資格的球隊無不卯足全力，如果因此影響到接下來週末的國內聯賽成績就見怪不怪了，所以本週的投注關鍵字：小注捉冷門。

談本週比賽之前，我們先來回顧一下10月3~4日的歐洲足壇發生了什麼事情？在9月底的最後一個週間（台灣時間9/29和9/30的凌晨），歐洲冠軍聯賽進行第2輪小組賽，這裡不談各隊在這一輪小組賽的勝負，當參賽隊伍週末回歸各自的聯賽，竟出現了大規模的爆冷賽果：（粗體為參加歐冠球隊）

英超：曼聯1：1艾佛頓

法甲：雷恩2：0巴黎聖日耳曼

德甲：拜仁慕尼黑1：2法蘭克福

德國：沃夫斯堡1：3慕森加柏

荷甲：阿賈克斯0：1烏特勒支

西甲：西班牙人2：1皇家馬德里

西甲：格拉納達1：0塞維亞

俄超：聖彼得堡澤尼特1：2索契

葡超：本菲卡0：1樸迪莫倫斯

文章開頭提到，各隊在週中的歐冠賽事主力盡出，因此影響到聯賽的成績所在多有，但也不是每一隊都一定贏不了，10月3日的那個週末，英超的切爾西、法甲的里爾、義甲的尤文圖斯和國際米蘭、葡超的波圖和里斯本運動也都順利贏球，而且也有可能出現歐冠參賽球隊對壘的場面，例如英超有利物浦對曼城、義甲有亞特蘭大對AC米蘭、西甲有馬德里競技對巴塞隆納等。不過，如上述出現如此大規模的爆冷賽果還是比較少見。

本篇不作戰力推測和分析，僅就歐洲各大聯賽較有可能爆冷的場次列舉供大家參考。但首先要知道，有那些球隊已經提前在歐洲冠軍聯賽小組賽脫穎而出，也就是說，這些已晉級的隊伍不必在週中的歐冠派遣主力陣容求勝，因此可從容應付週末的聯賽，爆冷機會自然相對減低。已晉級球隊包括英超利物浦、切爾西和曼聯、荷甲阿賈克斯、德甲拜仁慕尼黑以及義甲尤文圖斯。

法甲：11/28 00:00 里爾 vs. 南特

義甲：11/28 03:45 威尼斯 vs. 國際米蘭

葡超：11/28 04:30 貝倫人 vs. 本菲卡

法甲：11/28 20:00 聖艾蒂安 vs. 巴黎聖日耳曼

英超：11/28 22:00 曼城 vs. 西漢姆聯

俄超：11/29 01:00 莫斯科中央陸軍 vs. 聖彼得堡澤尼特

西甲：11/29 01:30 加的斯 vs. 馬德里競技

葡超：11/29 02:00 里斯本運動 vs. 頓德拉

葡超：11/29 04:30 波圖 vs. 吉馬朗埃斯

緊盯著這9場比賽，可小注串關弱隊勝（賠率較高的一方），保守一點則可串關弱隊受讓(+1)勝，增加贏錢的機會。