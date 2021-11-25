人正在華府進行訪問行程的立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），24日向歐洲喊話，呼籲歐洲各國應做好因應北京「經濟脅迫」的準備。辦法就是歐洲加強印太地區的參與，以強化自身經濟安全。

隨著維爾紐斯允許台北以台灣的名義設立辦事處，北京不僅直接減少與立陶宛的貿易合約，還透過外交途經要求第三國斷絕與立陶宛的生意往來。對此，蘭斯柏吉斯表示，立陶宛為各國親自示範如何抵擋這種壓力的模式；不過，他也呼籲歐洲應提高印太地區的參與，以強化自身經濟安全。

※各國都參與印太

面對歐洲憂心美國過度將心力投注在印太地區，藍斯柏吉斯反倒認為「我們必須明白，現在幾乎每個國家都參與印太地區。我們的一些北約盟國正在區域承擔重大責任，並提供各國安全保障。這意味著我們必須至少了解該區域正發生的事情，或許能在其中發揮影響力」

他強調，立陶宛期盼成「負責任的北約夥伴」，從而展現對印太地區的興趣。他表示，儘管立陶宛與台灣在地理與文化上有著不小的鴻溝；但同樣經歷蘇聯共產主義威脅的立陶宛，對台灣人有著特別的「親切感」。

稍早，藍斯柏吉斯會見美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。對於這次會晤，美國務院表達「堅定不移地團結北約盟友」。雪蔓除表示歡迎立陶宛來訪外，還強調擁有300萬人口的立陶宛，正擴大與印太地區民主國家的連結。

※立陶宛國會議員12月訪台

事實上，立陶宛外交部同日也證實，該國國會友台小組馬爾德基斯（Matas Maldeikis）將於12月2日至3日，率領多名議員訪台。馬爾德基斯表示，「我們想向台灣傳遞一項訊號，即他們在世界的這個地方還有朋友」。

對此，大陸駐立陶宛大使館負責人瞿百華表示，「這些議員的行程並不是正確的行動。你們向台灣傳出錯誤訊號。我們反對這樣做為，也希望他們不要採取這樣做法」。

《路透社》分析，正是因為華府積極為台灣拓展在國際體系中的空間，導致美陸之間關係日益惡化。白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）日前表示，美方式圖擴大與印太區夥伴與盟國的合作，讓北京感到「火燒心」，或許可作為此最佳詮釋。