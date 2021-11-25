羅姓男子持空氣槍洗劫手機店。（翻攝照片）

一名36歲羅姓男子日前在新竹縣湖口鄉，以空氣槍連續搶劫手機店、小吃店，得手6萬元，也使在地人士議論紛紛，警方當晚也立即循線找到羅男，並以強盜、恐嚇取財等罪嫌將羅男移送法辦，並由新竹地檢署聲請羈押、法院裁定獲准。

此案發生在11月17日傍晚，羅男手持空氣槍，先前往手機店搶劫，但店員奮力抵抗，羅男僅得手價值約2000元的耳機。隨後又到附近的小吃店，趁員工在清點財物時闖入，並持槍抵住人，要求員工交出財物，隨即搶得58000元，隨後立即離去。

據了解，羅男先前已在新竹縣新豐、湖口地區，以鐵鎚、酒瓶作為武器，搶劫4間傳統雜貨店，得手3000多元，未料羅男不知悔改，還以更具威脅性的空氣槍，作為犯案工具持續搶劫。

警方指出，在接獲手機店報案後，立即成立專案小組，並向新竹地方檢察署申請拘票，將羅男逮捕到案，也查獲犯案用的1把空氣槍、2萬元現金。警方擴大追查後，發現羅男不僅搶手機店，也搶劫小吃店。

羅男則對警方供稱，因缺錢喝酒又欠債，才會犯下此案，至於得手的現金，也拿去花用、還債。警方將羅男依強盜、恐嚇取財等罪嫌將羅男移送法辦，並由新竹地檢署聲請羈押、法院裁定獲准。