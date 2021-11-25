憤怒的王男23日找來6名同夥，駕駛2部車以女生邀約為由，將黃男強擄載往淡水山區以球棒毒打，打到黃男昏迷不醒(翻攝照片／戴上容新北傳真)

憤怒的王男23日找來6名同夥，駕駛2部車以女生邀約為由，將黃男強擄載往淡水山區以球棒毒打，打到黃男昏迷不醒(翻攝照片／戴上容新北傳真)

19歲黃男向16歲王少借款5萬多餘元，黃男事後避不出面，憤怒的王男23日找來6名同夥，駕駛2部車以女生邀約為由，將黃男強擄載往淡水山區以球棒毒打，打到黃男昏迷不醒，王男為躲避警方追緝，繞了整個北海岸回到林口，新莊警方獲報後4小時內將王嫌等7人依殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、槍砲及毒品等罪嫌移送法辦。。

據了解，19歲黃姓男子與16歲王姓少年是好友關係，平時混跡在三重、蘆洲，2人常相約出遊，黃男愛在女生面前「裝闊」卻常沒帶錢，每次出遊都向王姓少年借錢，陸續借了5萬餘元，事後還搞失聯，讓王姓少年怒不可遏。

王少盛怒之下，找來有天道盟天蘆會幫派背景的18歲郭姓男子，與另外5名20歲上下助陣，23日晚間9時許，眾人駕駛2部轎車，以女性友人的名義拐騙黃男，在新莊區榮華路二段上超商前見面，待黃男一現身，眾人便將他強押上車在往淡水水源山區，以球棒、鐵棍將黃男毆成腦震盪。

超商附近的社區警衛見到黃男當街與人發生扭打遭人擄走，連忙打電話報警尋求協助，新莊警方獲報後，調閱監視器追查，發現王少一行人，將黃男載往淡水山區痛毆後，又繞往北海岸跑到三芝、老梅地區，再折返繞回林口。

新莊警方表示，經攔截圍捕，最終在林口中正路上攔下2車7人，救出遭毆打成傷的黃男將他送往醫院救治，黃男至今昏迷無法製作筆錄。

警方後續在2部車內搜出改造手槍1支、子彈9顆、K他命毒品26包、藍波刀1支、短刀1支、辣椒槍1支、辣椒噴罐8支、K盤1個、K卡1張、鐵棍2支、鋁製球棒1支、彈簧刀4支，隨即將7人帶回偵訊。

王少等人向警方供稱，這筆債務主要是黃男出遊時所積欠的款項，但由於車上查獲毒品，警方表示，目前不排除與毒品款項有關後續將進一步追查，訊後也將王少等7人依殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、槍砲及毒品等罪嫌移送法辦。