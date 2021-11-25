南韓29歲超人氣性感DJ兼網紅MIU，擁有天使臉孔與超惹火的D級魔鬼身材，加上神似少女時代成員潤娥的臉蛋，因此也有「兇版潤娥」之稱，IG吸引超過184萬人追蹤。近日她又在個人社群平台上曬出一系列火辣穿搭，性感的好身材令網友大噴鼻血。

MIU的穿著風格一向敢露敢穿，也經常在IG上曬出性感辣照製造話題。近日她便再度更新近況，照片中她穿著一件白色細肩帶比基尼，背對著鏡頭在浴室中沖洗浴缸，而性感的翹臀與身材曲線一覽無遺，成功吸引網友們的目光。

但沒多久，MIU又PO文詢問網友「我喜歡白色的，你們喜歡嗎？」並附上一系列正面照，只見她同樣穿著白色比基尼彎著腰看著鏡頭，露出嫵媚又疑惑的眼神，而比基尼疑似太過小件，使她胸前看起來只剩兩條線，飽滿的雙峰曲線立刻乍現，同樣令網友們大噴鼻血，紛紛留言「只要你喜歡我就喜歡」、「我雖然喜歡黑的但這套也可以」、「你穿什麼都喜歡」、「哇！這組照片太性感了」，吸引超過7萬人按讚。

另外，MIU昨天的貼文，也同樣讓網友受不了，當時她在貼文中表示自己很無聊，希望大家趕緊與她互動並曬出2張照片，第1張照片她先是坐在椅子上抱著膝蓋並露出無辜的眼神，電暈一票網友，接著再把雙腳大開，才發現她上半身穿著超小件的豹紋泳裝搭配黑色皮革短裙，讓網友看了直呼「太辣了」、「MIU總是不讓人失望」，引起熱烈討論。