國發會主委龔明鑫25日表示，未來10年、20年全世界數位轉型是重要趨勢，核心就是半導體發展，歐洲也想建置半導體供應鏈，但單靠歐洲國家要建立完全自主的體系恐怕力有未逮，希望能跟台灣合作，半導體產業是台灣的護國神山，未來台灣與斯洛伐克、捷克、立陶宛三個國家合作，半導體將是重點。

至於台灣和三個國家在半導體合作方面，龔明鑫指出，半導體供應鏈寬廣，許多國家可扮演不同角色，第一件事就是建置三個國家的半導體人才，台灣將提供當地年輕學者來台就學、訓練，可提供獎學金；其次，是每個國家半導體發展，可發展重要利基，這次有達成協議，雙方可共同組成分析小組，以半年時間尋找三國半導體發展扮演的角色，共同合作。

龔明鑫10月20日至30日率領跨部會暨產官學研66人訪問斯洛伐克、捷克、立陶宛三國。國發會25日在行政院會報告「跨部會中東歐經貿考察團出訪成果」，國發會表示，三國各有不同產業重點，與台灣也有不同的潛力合作項目，在官方合作項目，就達成了15項，包含半導體人才供應鏈評估、量子、太空衛星等科技交流，及經貿、稅務與金融等各方面的合作；也簽署18項產學合作備忘錄（MOU）。

隨團的業者、公協會、法人機構更是洽談出23項具體合作事項，橫跨汽車產業、晶片設計，到觀光與金融科技，合作範疇既深且廣。

行政院長蘇貞昌請相關部會積極推動，鼓勵同行業者與此三國保持密切合作關係，也請國發會對重點合作事項進行定期追蹤，以期讓本次訪團發揮最大效益，並且也要有實際的成果，如果有需要政府幫助的業者，也都大力幫助，讓這三個國家的熱情更顯出具體的成果，作為其他歐洲國家的借鏡。