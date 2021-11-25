推薦賽事 : 11/27(六)，17:05統一獅@中信兄弟(系列賽首戰)

中華職棒32年總冠軍賽本週六將點燃戰火，兩支元老球隊統一獅與中信兄弟連續兩年在台灣大賽一較高下，上個賽季雙方在台灣大賽血戰7場，統一獅克服1勝3敗落後的劣勢，連勝3場逆轉奪下隊史第10座總冠軍。與冠軍失之交臂的中信兄弟本季重整旗鼓，以穩定的投打戰力站穩年度勝率第一，面對尋求二連霸的統一獅，中信兄弟勢必會竭盡全力追逐久違的冠軍金盃。

雙方首戰先發投手預計會是中信兄弟的德保拉(Jose De Paula)與統一獅的布雷克(Brock Dykxhoorn)，德保拉本季表現依舊犀利，先發26場有高達21場是優質先發，自責分率1.77連續兩季榮登聯盟防禦率王。布雷克表現也不遑多讓，自責分率1.83位居聯盟第二，繳出聯盟最多的5場完投及3場完封，在統一獅爭奪下半季冠軍的關鍵時刻更連續貢獻2勝，絕對是南霸天能再度叩關台灣大賽的功臣之一。

進攻端方面，統一獅場均得分4.5分與中信兄弟的4.4分在伯仲之間，但從進階數據觀察，中信兄弟的標準化攻擊指數(OPS＋，On-base Plus Slugging Plus)是優於聯盟平均的104.8，而統一獅是低於聯盟平均的97.3，進攻效率中信兄弟略勝一籌。此外，統一獅有嚴重的「恐左症」，兩名主砲蘇智傑與林安可對左投手的打擊率都不到0.270，團隊面對德保拉也無法突破，對戰打擊率僅有0.199。而布雷克本季對中信兄弟的被打擊率雖然僅有0.215，但下半季有兩場賽事被中信兄弟攻下4分，狀況起伏較大，加上中信兄弟在老將林智勝歸隊後，團隊長打能力有所提升，因此筆者預測中信兄弟首戰在打擊上會有較佳的發揮。

守備穩定度是雙方差距最大的部分，中信兄弟本季團隊73次失誤、守備率0.984皆為聯盟最佳，而統一獅在游擊及三壘的守備穩定度不佳，團隊出現104次失誤之多，守備瑕疵不斷導致統一獅的非自責分多達85分。綜合投打守三個面向，筆者看好中信兄弟能在主場搶下台灣大賽首場勝利，而德保拉本季先發面對統一獅時，中信兄弟讓分玩法的過盤率高達67%，因此建議可大膽投注「讓分玩法-主讓分勝」。