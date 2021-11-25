桃園市66快速道路台66東向23公里處，25日發生4車連環車禍，造成3人受傷。（翻攝照片）

桃園市66快速道路台66東向23公里處，25日發生4車連環車禍，造成3人受傷，40歲林姓女子一度受困，所幸已送出就醫。

據了解，平鎮區台66線東向23公里處發生3台自小客車及1部貨車發生車禍，有3名民眾受傷，其中40歲林姓女子受困於自小客車副駕駛座，不過救助人員立即將其脫困，研判肢體疼痛。其餘45歲簡姓男子肢體疼痛、右小腿疑似骨折。55歲陳姓男子則是右膝及右胸疼痛。