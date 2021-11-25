美國商務部再出招，公布大陸企業黑名單，成為今日IC設計盤面上的重大利空，現階段市場點名的包括世芯-KY(3661)的客戶國科微、金麗科(3228)的中科微，以及股后信驊(5274)的新華三。世芯-KY一路跌停鎖死，信驊則表示，信驊主要是透過OEM、ODM出貨給新華三，且非名單上的新華三半導體技術，另外，本次名單上其他公司也沒有採用信驊晶片，故此事件對公司業務應該無影響。

本次美國商務部指出，在實體清單的這些企業，支持中國大陸解放軍現代化或涉及美國反對的對外技術銷售，本次名單中，包含杭州中科微、湖南國科微、新華三半導體、西安航天華迅、蘇州雲芯微電，共計五家陸資企業，被認定支持解放軍現代化，其中最受注意的就是國科微。

信驊表示，公司產品確實有出貨給新華三，但不屬於直接出貨，而是透過ODM或OEM廠，再由其交貨給品牌客人，本次事件對信驊來講，評估影響不太大，且目前市場處於嚴重缺貨狀態，ODM或OEM廠也可以自行調配出貨客戶，整體來說，目前狀況還好。

信驊主要是透過OEM、ODM出貨給新華三，而非新華三半導體技術，本次美國商務部名單上的新華三半導體技術並沒有採用信驊晶片，另外，經信驊查證，本次名單上其他公司也沒有採用信驊晶片。

信驊主要市場是美國，與大陸市場直接關聯性不強，若出貨也是透過ODM或OEM廠，且占比不大，本次傳遭列實體名單的新華三也只是信驊間接出貨，加上信驊在整體BMC(遠端伺服器管理晶片)全球市占率龐大，單一事件預估將對整體營運沒有影響。

金麗科稍早已發重訊聲明，表示公司向來遵循戰略性高科技貨品出口管制相關國內及國際規範，於交易前均主動查核與確保出口地區及出口對象需合於規範；再者，本於保護公司及股東權益下，主動清查客戶名單並提出說明；最後金麗科也強調，公司所交易之客戶皆不在美國商務部的實體名單內。

今日世芯-KY跌停鎖死，股價不單跌破千元大關，更只剩下986元，金麗科也一度打到跌停的444.5元價位，信驊則是開低走高，午盤後拉回小漲。