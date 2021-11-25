據住展雜誌統計，近期北台灣至少有二十餘個建案開價飆破當地新高，北北桃竹與基隆都有天價案出現，台北市多在相對低價區段，新北、桃園與新竹則多在重劃區。住展雜誌研發長何世昌表示，近期建案猛開天價，除了與景氣好、反映營造成本與通膨因素外，預售屋實價登錄助漲效果非常猛烈。全台灣預售市場正瀰漫在幾近瘋狂的漲價潮當中。但這種漲法並不健康，可能會壓縮「主升段」的壽命，業者也不可掉以輕心。

何世昌分析，建商過去多反對實價登錄，但上路後多已發現利大於弊。以往建商對於房價行情多透過市調、同業打聽、或代銷業者提報，有時對於價位是半信半疑，而部份代銷業者為了控制銷售風險，會向建商壓價格，所以前波多頭雖然市場很熱，三不五時仍會出現「平價案」，但預售屋實登上路後，平價案幾乎都消失了，平價建商大舉跟進漲價，市場上只剩「有點貴」與「非常貴」兩種建案。

何世昌指出，實價登錄本身具有「多頭助漲、空頭助跌」的特性，而今年房市是標準多頭格局，又讓相對高價的預售屋實登上路，助漲效果不言可喻。預售屋實登在7月開始陸續揭露後，業者接收到的價格資料越來越完整，新一波價格暴漲潮從8月～9月間開始發動。

當代銷業想向建商壓價，建商開出實登資料，代銷沉默了；當消費者想向代銷殺價，代銷開出實登資料，消費者沉默了。預售屋實登已成為建商開高價最大底氣，而代銷業者也被迫提高報價才接得到案子賣，如此一案墊著一案、價格越墊越高，預售屋實價登錄助漲房價的浪潮正襲捲全台灣，北台灣只是冰山一角。