三星今(25)日宣布，在台推出新一代980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2固態硬碟(含散熱片)，升級版的980 Pro搭載8.6毫米輕薄機身，不僅大幅度減少空間限制，更能進一步優化散熱效能，提升遊戲運行時的穩定性，其規格更符合PlayStation5更新後的擴充插槽、桌上型與筆記型電腦。

三星表示，980 PRO系列採用最新V-NAND技術及鍍鎳控制器，能有效管理NAND晶片的熱量水平並降低功耗；而全新升級的980 PRO採用三星智慧散熱控制，能透過散熱片提升運行速度、電源效率，並最大限度地提高遊戲體驗。此外，8.6毫米的纖薄設計，可完美適用於PlayStation 5、多款桌機及筆電。980 PRO以強大的智慧散熱管理功能，減低冷卻風扇的運行及擾人的噪音，並避免因過熱而導致性能突然下降，使用戶得以專注遊戲中。

三星980 PRO系列搭載三星專為PCIe 4.0固態硬碟訂製的內部控制器，連續讀取和寫入速度最快可分別達到每秒7000 MB和5100 MB，更擁有1000K IOPS的隨機讀寫速度，較PCIe3.0提升2倍，滿足多種運算需求，此外，三星針對工作中需處理大型檔案，或想暢玩圖像密集型遊戲的用戶，提供三星固態硬碟專用管理軟體－三星管理魔術師7.0，透過其直覺性的介面及先進的工具，可將980 PRO系列的效能發揮至極。三星管理魔術師能提供用戶多元的解決方案，以隨時監控硬碟運行狀況、優化效能、保護重要數據，並能定期為硬碟提供重要更新，確保用戶能獲得最佳效能。

三星980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2固態硬碟(含散熱片)將於11月29日起於全台指定通路上市，共將推出1TB及2TB兩款容量選擇。