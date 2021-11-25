ABF載板三雄股價近日高檔震盪，今（25）日同步開高走揚，由欣興(3037)放量勁揚6.8％、再創212元新天價領軍，南電(8046)開高後穩揚3％至583元，景碩(3189)則震盪走升3.41％至242.5元，表現強於大盤。

投顧法人指出，隨著晶片往大尺寸、製程微縮方向發展，小晶片（Chiplet）封裝在成本具備更大優勢。隨著各大廠近年陸續推出Chiplet設計晶片，研調機構Omdia預估2021～2024年Chiplet市場規模年複合成長率（CAGR）高達47.4％、自18.1億元跳升至58億美元。

而PC與伺服器在Chiplet設計趨勢下，載板層數與面積放大帶動市場對ABF載板需求，配合伺服器、網通需求預估逐年穩健成長，自駕車帶動用量提升，投顧法人預估ABF載板需求2020～2025年的年複合成長率將達達21.5％。 由於Chiplet設計的所需單顆ABF載板層數與面積提升，嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）設計使ABF載板生產難度提升，今年ABF載板供給缺口擴大至14％、帶動價格上漲，投顧法人預期將使明年供需更為吃緊，預期供給缺口將擴大至26％，漲勢可望高於今年。

由於各大供應商多與客戶配合積極擴產，投顧法人預期2023～2025年ABF載板市場供需吃緊將逐步緩解，供給缺口將分別降至10％、5％及3％，預估至2025年才會達到接近供需平衡，因此2022年後的ABF載板大幅跌價可能性不高。