台中市忠明國小設置校園清淨空氣綠牆，不但美觀還具有阻隔汙染物效益。（環保局提供／林欣儀台中傳真）

為提升環境空氣品質，讓孩子們安心學習，台中市環保局持續打造校園清淨空氣綠牆，今年擴大補助對象至公立國中、小及長照機構，總計包括建平國小、居仁國中及崇德國中等12所學校獲環保署專案補助，而截至10月底，全台中市已有25所學校獲得補助。

以綠色植物建構出的校園圍牆，不僅增添環境美觀，還具有阻擋室外空汙的效果，環保局表示，透過清淨空氣綠牆的設置，可提升室內空氣品質；目前台中市在校園教室走廊、女兒牆外側花台等空間設置植栽，可達到達到滯塵、吸收空氣汙染物及調節溫度等效益。

台中市環保局為強化保護學童就學環境，擴大補助校園清淨空氣綠牆的建置，目前補助經費達176萬，設置面積達358平方公尺。環保局強調，目前選定可淨化空氣、不需要花費太多經費與時間維護的植物包括有龍吐珠、使君子及武竹、馬纓丹、炮杖花或金銀花等。

清淨空氣綠牆的效果到底有多好？環保局指出，根據國際研究，垂直的清淨空氣綠牆可降低二氧化氮（NO2）及懸浮微粒（PM10）濃度約40％及60％；此外，綠牆也可降低教室內細懸浮微粒（PM2.5）濃度約10％、臭氧濃度（O3）約30％，同時降低室內溫度約1.8℃。

綠牆是最自然且節能的淨化空氣設施，完全不必插電，可自我循環、達到空氣淨化目的，堪稱「最環保的空氣清淨機」。環保局長陳宏益表示，空氣綠牆除可阻擋室外汙染物、提升室內空品，還可調降溫度、帶動節能減碳，明年台中市預計擴大補助對象，包括社區活動中心、公立幼兒園及環保夜市等都可申請。