《英雄聯盟》越南冠軍系列賽（VCS）冬季賽首週比賽於上週日（11/21）結束，統計首週戰績，8支參賽隊伍中，LX電競以3戰全勝的成績，登上VCS首週排行榜的第1名；同樣收獲3勝的地獄犬電競（CES），由於淨勝局數（即「勝局數」減掉「敗局數」後的數字；VCS採BO3即3局2勝制）只有3，落後LX的6，只能暫居排行榜的第2名。至於今年春季賽的冠軍GAM戰隊，首週表現不佳，3場比賽僅收獲1勝，敗給CES及LX之後，已跌落至排行榜第5名的位置。

VCS第2週賽事於本週二（11/23）展開，力圖重振旗鼓的前冠軍GAM，以及積極搶攻排行榜第1的CES，分別在週四（11/25）與週六（11/27）有比賽，以下是相關分析：

11/25（四）20:00 SBTC電競 @ GAM電競

推薦：不讓分「GAM電競」勝

上週收獲2勝1敗的SBTC，本週首場比賽（11/23）對上BTS戰隊，最終比數1：2，戰績再添1敗，SBTC的中／上／野（中路／上路／打野）3名選手，除了打野選手Penguin的「嘉文四世」曾在比賽第2局帶起隊伍節奏，打出6／2／11（擊殺數／死亡數／助攻數）的成績幫助隊伍拿下勝利之外，其他選手的狀態明顯不理想，隊伍的合作也有加強的空間，總計3局比賽SBTC僅拿到28個擊殺數（Kills）、吞下60個死亡數（Death），戰損比（K/D ratio）只有不及格的0.47。至於SBTC本場比賽的對手GAM，本週狀態略有回溫，前場比賽（11/23）對上閃光戰隊（FL），GAM下路選手Levi的「姬亞娜」技驚四座，第1局比賽即打出13／1／5，KDA值18.0的表現，最終帶領隊伍以2：0搶下勝利。本場比賽，看好狀態回溫的GAM能拿下勝利，因此推薦不讓分GAM勝，另外，考慮到SBTC近況實在不佳，追求高賠率的朋友，也可考慮正確比數0：2，GAM電競勝。

11/27（六）20:00 西貢水牛 @ 地獄犬電競

推薦：不讓分「地獄犬電競」勝

上週收獲2勝1敗的西貢水牛（SGB），本週首場比賽（11/24）對上秘密戰隊（TS），戰績再添1勝，雖然SGB的核心中路選手Froggy本週狀態不佳，第1局險些丟掉勝利，但幸好有打野及下路選手Bean J及Shogun兩人輪流Carry比賽，雙方鏖戰3局，最終SGB以2：1拿下勝利。至於SGB本場比賽的對手CES，上週收獲3連勝的CES，本週首場比賽（11/24）對上同樣3連勝的LX，雙方的實力都不錯，不過CES的打野選手EGO及下路Artemis兩人的狀態火熱，第1局比賽兩人合計收下15個擊殺數，EGO的「葛雷夫」打出15.0、Artemis的「凱特琳」打出12.0的KDA，最終帶領隊伍以2：0拿下勝利，並以4連勝的戰績，取代LX，站上榜行榜第1的位置。本場比賽，CES狀態越打越好，且目前連勝士氣正旺，看好能拿下勝利，因此推薦不讓分CES勝。