光洋科爆發經營權之爭，前光洋科董事長馬堅勇，為了爭奪光洋科經營權，24日發信給光洋科全體員工，組成收取委託書小組，還強調分四步驟向股東驗證身分，光洋科最大股東台鋼集團認為光洋科並非股務代理機構或徵求人，此舉完全是非法徵求，主管機關不管嗎？這才是公司治理的最壞示範。

光洋科新董座王炯棻指出，馬堅勇為了鞏固個人的經營權，竟然指示光洋科員工成立委託書收取小組，向股東出示員工識別證、與馬堅勇合照、馬堅勇著作的出書證明，並提供Line聯繫方式讓股東親自與馬堅勇語音對話確認，來收取散戶委託書，確保得到散戶的支持。馬堅勇還強調，為確保委託書收取小組人員安全，由員工每兩人一組，在北、中、南收取光洋科股東的臨股會委託書。

王炯棻大力抨擊，馬堅勇此舉，不是讓光洋科員工變成馬堅勇收委託書的走路工嗎？光洋科公司竟然變成光洋科委託書通路，馬堅勇此舉完全不但違反證券交易法的特殊背信罪，同時也違反個資法。

對於部分立委，攻擊台鋼集團是禿鷹，王炯棻指出，台鋼不炒股票，也沒賣過任何公司，旗下的公司都好好經營，營利績效都比以前好，為員工股東爭取更多的獲利，到底哪裡是禿鷹？反觀持股只有800張的馬堅勇，光洋科持股連1％都不到，卻要大肆非法徵求委託書爭經營權，請問誰才是禿鷹？