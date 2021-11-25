蔡英文總統今視察「觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠」，民進黨發言人謝佩芬表示，曾任桃園縣長的國民黨朱立倫主席，對馬政府開發藻礁完全不吭聲，現在才跳出來要求第三天然氣接收站（三接）遷離，就是為了自身政治利益來發動公投亂全台。

謝佩芬表示，國民黨根本不是真心關心環境生態，朱立倫口口聲聲說要保護藻礁，但2015年國民黨政府核定三接蓋在桃園，開發面積232公頃，卻不見曾任桃園縣長的朱立倫，為桃園的藻礁生態吭聲或反對，現在才跳出來要求三接遷離，更指稱「破壞藻礁的人是蔡英文」，甚至將當年蔡總統參訪「觀新藻礁」所寫下的藻礁永存，錯置到目前的三接預定地「大潭藻礁」區，以偷換概念的方式散播錯誤資訊來誤導民眾，根本是非不分只為鬥爭。

謝佩芬說，2015年馬政府為了蓋第三天然氣接收站，還派人到桃園市府，表達馬政府興建三接的決心，拜託桃園市長鄭文燦支持，前幾天馬總統被問到這個問題卻說「我不太記得說我們要蓋三接了」，完全忘了就是自己任內核定三接蓋在藻礁上。

她指出，2010年至2018年，朱立倫擔任新北市長任內，兩度發文反對三接遷移到台北港，現在卻喊出三接遷離，我們倒是要請問朱主席，是要遷到哪裡去；2014年朱市長說「沒有核安，就沒有核能」，還說「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」，我們也要請問朱主席現在要把核廢料繼續丟在新北市嗎？還是哪個國民黨執政縣市願意收核廢料？

謝佩芬表示，不管是三接還是核四，朱主席、馬前總統和國民黨總是前後不一，民進黨政府為修正當年國民黨的政策，推出修改方案，蔡總統也表示，「藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展，環保與國家發展可以雙贏，請社會一起支持雙贏的方案。」奉勸朱主席不要再對政府在用電需求與環境的努力視而不見，卻舉著「保護環境」的大旗和口號，用台灣的未來，來換國民黨的未來！