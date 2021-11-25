晶圓代工廠力積電（6770）24～26日以每股49.88元承銷價辦理公開申購，作為今年重量級的IPO案話題十足外，承銷價與興櫃均價存在近五成價差，吸引股民進場搶抽籤，申購首日就爆出41.17萬張申購單，不僅高機率超越長榮鋼（2211）在今年創下的43.79萬張紀錄，更有機會挑戰和潤（6592）2019年創下的近10年公開申購最大量。

力積電IPO募資金額上看72.16萬元，創下近10年次高，僅低於和潤在2019年寫下的94.05億元。和潤當年承銷價同樣不足百元，申購期間總計吸引93.21萬張申購單，力積電潛在獲利空間雖不如和潤當時近2倍的價差，但晶圓代工廠產能吃緊的漲價潮仍在延燒，力積電2022年底前產能都已被預訂，訂單能見度高。

力積電競拍期間合格投標量就繳出36.5萬張歷史新高，超額認購達4.13倍，遠超和潤的2.76倍，得標加權平均價格63.52元。

力積電前身為DRAM大廠力晶，在2012年終止上市櫃後，歷經8年重整，終於將在12月6日重新上市；公司今年前10月營收達520.30億元，年成長37.67％。