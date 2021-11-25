新北市警局鑑識中心推動鑑定失蹤人口比對。（新北市警察局提供）

新北市警局鑑識中心推動鑑定失蹤人口比對。（新北市警察局提供）

新北市警局鑑識中心警務員蘇愷安曾偵辦過新莊殺人魔案，從一起14年前的失蹤人口案件中，發揮科學鑑識「抽絲剝繭」，順利找到死者家屬，但發現家屬家境清寒，無力負擔喪葬費用，更發揮大愛精神，協助轉介公益殯葬，讓家屬點滴在心頭。

據了解，2008年8月，北市士林區百齡橋下基隆河域發現一具無名女屍，當時第一時間經過警方鑑識，並未發現有他殺嫌疑，這具女屍身上因為沒有任何證件及可辨識物品來比對身分，於是只能當無名屍處理，經公告期滿後，骨灰便收埋於北市文山區富德靈骨樓，開始等候漫長回家的路。

蘇愷安透過資料，發現這具無名女屍被發現前3天，北市一名郭姓女子突然離家失去音訊，家人隨即報警協尋，蘇愷安認為該名女屍極有可能就是當時失蹤的郭女，於是通知郭女的胞姊採集檢體送驗，透過DNA鑑定比對，最終確認身分，14年的漫漫長路，終於讓家屬找到失蹤的妹妹。

新北市警察局鑑識中心主任黃國政說，派員訪視家屬，發現郭女母親年邁需人照顧，而家中尚有3個兄弟及2個妹妹，其中大哥做水電臨時工、弟弟做清潔工、另1個弟弟則在餐廳當洗碗工，妹妹從小就水腦開刀，家庭內完全無能力料理後事，警局鑑識中心於是主動將這個個案轉介給「中華民國善願愛心協會」，全程投入公益殯葬，卸下家屬心頭的重擔。

蘇愷安一路擔任鑑識工作長達13年，他曾擔任過新莊警分局的鑑識巡官，2010年也曾參與偵辦新莊瘋狂砍殺父親111刀致死的「殺人筆記本」案，讓他印象深刻，他低調說，鑑識是孤獨但榮耀的工作，需要長時間的專注投入，也希望未來能持續透過鑑識採證，協助破案及幫助更多家屬，讓公理與正義能夠伸張。