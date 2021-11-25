中市「中山堂青春競藝LIVE秀」將於27日熱力登場，中市邀您體驗青春LIVE秀。（陳淑芬攝）

明道高中「三萬帶回家樂團」的助陣演出。（陳淑芬攝）

中市「中山堂青春競藝LIVE秀」今年擴大為全國賽事，音樂及舞蹈類的各前10強團隊將於27日在中山堂決賽競藝。台中市文化局副局長施純福今天表示，今年共有181組學生團隊參加角逐，已入選前10強將首度走進中山堂大舞台作為賽競藝，並規劃星光大道迎接決賽團隊，鼓勵青少年勇於實現自我、完成夢想。

邁入第3年的「中山堂青春競藝LIVE秀」為高中職、大專院校團隊音樂及舞蹈類賽事，今年首度擴大為全國性比賽，25日記者會邀請已入選前10強的衛道高中「VDAY熱舞社」及明道高中「三萬帶回家樂團」助陣演出亮相。

中市文化局副局長施純福表示，今年有181組學生團隊先以創作影像報名，其中的中市團隊有94組，總收件及中市參賽件數均創下新高，經評審後已各入選前10強，將以考驗實力的LIVE秀在決賽競藝。

主辦單位大墩文化中心主任陳文進表示，過去中山堂外常有很多年輕朋友跳街舞及街頭藝人演出，為與年輕人互動而舉辦此賽事，今年考量年輕人在國家級展場周圍跳舞，卻無法進場，而將賽事引進舞台演出，並擴大為全國性比賽，規劃星光大道迎接選手榮耀進場，目前疫情趨緩，希望年輕人到場演出釋放活力、爭取佳績。

陳文進指出，決賽當天將推出多元豐富周邊活動，推畫好玩好逛的手作特色文創市集、拍照打卡送好禮、發送早鳥限量禮物，前來欣賞賽事的觀眾還可參加「摸彩活動」歡迎民眾一起體驗充滿活力熱情的青春LIVE秀。