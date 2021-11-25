佳能(2374)及華晶科(3059)積極轉型，布局智能光學產品成果逐漸顯現，佳能董事長曾明仁表示，明年車載鏡頭系統營收占比將達20%以上，2022年跟2021年相比，營收及獲利應該有相當程度的成長；華晶科董事長夏汝文表示，2022年車載鏡頭及聚晶業績可望倍增，榮晶生技可望成長30%，明年會比今年好。

數位相機產業受到智慧型手機照相功能提升衝擊，產業逐年衰退，連帶華晶科及佳能業績也暗淡無光，為因應產業變局，華晶科及佳能以自身光學技術，朝車載、醫療、邊緣AI等新興智能光學模組產品發展，經過多年深蹲，營運已見到轉型曙光。

華晶科以「The Eyes for AIoT」為核心，將產品從過去的數位相機轉至手機、車載、醫療、物聯網，以及目前最夯的元宇宙相關新興應用，公司亦以長期開發自有產品晶片累積IP及客製化設計晶片技術，於2016年成立以提供客戶IP、ASIC及晶片為業務主軸的聚晶半導體，醫療部門亦分割成立榮晶生技，相關佈局可望於明年展現成長力道。

華晶科前3季合併營收為67.54億元，年成長58.8%，營業毛利及營業淨利同步向上，分別來到16.36億元及2.24億元，平均合併毛利率為24.22%，歸屬於母公司業主稅後盈餘1.87億元，年成長51.54%，每股盈餘為0.71元。

夏汝文表示，雖然有缺料問題干擾，今年三大部門都年增50%以上，明年相機部門將全數轉為車載鏡頭，2022年車載鏡頭及聚晶業績可望倍增，榮晶生技可望年成長30%，進而帶動明年業績比今年好。

佳能透過光學研發經驗，整合機電及核心影像處理等技術基礎，並加入AI及雲端應用，逐步轉型為智能光學模組整合方案公司，其中邊緣AI(Edge AI)產品在官方公部門目前已出貨並應用在墨西哥及馬來西亞之全面性智慧城市計畫、北美高速公路車輛辨識、鐵道智慧運輸等官方專案，商用領域則應用在智慧零售、智慧車隊、停車管理等；在車用部分，佳能透過與日系企業在光學領域長期關係，車用鏡頭光學模組已獲多家日系企業認證，並將應用於自動駕駛系統(ADAS)中，預期明年上半年相關合作計畫即會正式啟動。

曾明仁表示，公司近幾年布局已開始落地實現，預估明年車載鏡頭系統營收占比將達20%以上，2022年跟2021年相比，營收及獲利應該有相當程度的成長。

佳能預估，車載鏡頭系統明年營收占比將達20%以上，Video相關(含360度相機)占比最高達45%，新產品也可望推升毛利向上升。