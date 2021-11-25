俄羅斯總統蒲亭今天表示，在施打COVID-19追加劑3天後，他又接受一種對抗新冠病毒的實驗性鼻腔式疫苗，且未出現任何不適反應。

美聯社報導，俄羅斯目前面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，最嚴重的一波確診與死亡人數激增。

蒲亭（Vladimir Putin）今年春天接種俄國自行研發的COVID-19疫苗衛星-V（Sputnik V），21日又追加衛星-V單劑版Sputnik Light，還說他想參與Sputnik V鼻腔式疫苗試驗。

開發衛星-V疫苗、由俄羅斯國家資助的加馬利亞研究中心（Gamaleya Institute）副主任洛古諾夫 (Denis Logunov) 21日告訴蒲亭，鼻腔式疫苗尚未經過臨床研究，目前主要針對研究中心的工作人員進行「藥品仿單標示外使用」（off-label）測試。

根據既定的科學協議，疫苗必須經過一連串試驗階段，包括數千人參與受試，確認疫苗安全無虞且有效才能投入使用。

俄羅斯衛生部上個月批准500名志願者接受衛星-V鼻腔式疫苗早期試驗，但目前並不清楚相關試驗是否已經展開。

蒲亭今天在政府會議中表示：「接種疫苗整整6個月後，我的保護性（抗體）濃度下降了，專家建議再次接種疫苗，我便這樣做了。」

他說他接受鼻腔式疫苗後，沒有出現任何不適反應。

由於疫苗接種率低，加上民眾防疫態度鬆懈，俄羅斯最近幾週疫情持續升溫，新增確診與死亡人數屢創新高，達歷來最高紀錄。儘管俄羅斯比全球大多數國家早幾個月批准國內開發的COVID-19疫苗，人口近1.46億的俄國完整接種覆蓋率卻不到40%。

俄羅斯副總理高里可瓦（Tatiana Golikova）在政府會議間告訴蒲亭，衛生部預計今天批准12至17歲青少年接種一款衛星-V疫苗。

根據俄羅斯國家臨床試驗登記處的數據，這款劑量較低的衛星-V疫苗已經過3600多名志願者受試，當局目前還沒就防疫效果公布相關數據。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1101125