滷味食材種類多，每個人都有自己心目中的神選配料，有網友在購買滷味時，因為看到店家剛好推出3樣50元的優惠，便好奇發文詢問大家，滷味的神選3配料有哪些，順便分享自己的必選菜單，王子麵、凍豆腐及花干，吸引網友熱烈討論。

一名網友在網路論壇Dcard發文表示，前幾天在外送平台點滷味時，發現有3樣50元的選項，讓他相當興奮，忍不住好奇詢問大家買滷味時，必選的三種配料有哪些，並率先分享自己的必買清單。

網友提到，他喜歡會吸滷汁的食材，但如果最近過得比較窮，那他會選擇王子麵、凍豆腐及花干，不只便宜還能吃飽；但如果是月初剛發薪水時，那他一定會選鴨血、肉片及麻吉燒來一飽口福，引起網友熱烈討論。

在眾多留言之中，最受網友推薦的品項，包括青菜類、豆腐類及麵食類，也有不少網友留言推薦自己的神選3配料，「龍蝦沙拉是唯一信仰」、「怎麼沒有人說老油條，明明很好吃啊」、「月底的時候肯定要豆皮、大黑干、金針菇的吧，再配個王子麵，吃完超飽」、「沒想到甜不辣這麼不熱門，冷滷熱滷都一定要甜不辣」。