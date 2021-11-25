大陸、香港通關實施在即，香港官員今日（25日）會在深圳與大陸相關官員展開第二次對接會議。據了解，大陸專家團日前在港視察香港防疫及檢疫措施後，初步滿意香港的安排，因此通關時間可能比原預計提早，很大可能在12月初即實行。

香港官員今在深圳與大陸相關官員展開第二次對接會議，香港政務司司長李家超率團，同行包括香港食物及衛生局局長陳肇始、香港創新及科技局局長薛永恒等代表，以及涉及防疫、出入境口岸及交通安排部門。

大陸專家團上周六（20日）起赴港視察4日，先後視察香港國際機場、臨時醫院、檢疫酒店、社區檢測中心等約10個處所，並落區視察人群管理安排，了解香港防疫流程及設施。

據了解，大陸專家團初步滿意香港的防疫及檢疫安排，今日對接會議將商討北上免檢疫通關細節，包括敲定通關日期，按目前情況，可能不用等到12月底，而是很大機會在12月初就通關。

首階段將設限額，例如每日不多於1000個；至於如何分配則依需求，商務、恩恤及大陸人大政協北上開會等，將歸入優先群組，但如何審核需待落實細節，例如：甚麼情況才符合北上處理商務，又或奔喪是否需要提供證明等。