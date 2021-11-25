台中市立委第二選區補選，引爆出台中港碼頭經營權之爭利益糾葛。顏寬恒發言人張禹宣25日持續爆料指出，建新真正幕後大老立法院副院長蔡其昌凍結超過10億元預算，讓105號碼頭差點胎死腹中，真正與台中港煤炭裝卸利益綁在一起的人是蔡其昌。蔡其昌表示，顏寬恒陣營昨天烏龍爆料惡意抹黑，他還在等一個道歉，但到今天為止都還沒收到，他強調自己從沒擔任過董事，顏陣營繼續提到他當董事，會追加告訴。

張禹宣今天加碼爆料，民進黨不斷抹黑的105號碼頭密閉倉儲招標案。但早在2009年6月，台中港務分公司就已經和建新子公司安順裝卸，簽約合作在104號碼頭興建密閉倉儲的工程。由於同屬民營煤炭裝卸，105號碼頭設立後，對104號碼頭的建新國際公司造成威脅。建新國際也曾表態，直指尚未建置密閉式倉儲的105號碼頭是不公平競爭。

張禹宣說，即便身為建新公司的前董事與前獨董，蔡其昌卻在2012年4月立法院交委會7次全體會議，反對增設105號碼頭在內的綠色港埠發展計畫，甚至以閒置碼頭過多為由，凍結台中港務分公司近12億元預算。

如果105號碼頭如同蔡其昌所願「胎死腹中」，最大受益者即為104號碼頭的建新國際。而蔡其昌直到2011年6月前，都還是建新國際的獨立董事，涉及利益迴避，各位民進黨的朋友、周玉蔻女士，你知道你們的迴力鏢打到了自己人嗎？

張禹宣表示，對比顏寬恒是在2016年依台中港務分公司違反相關條例，與民進黨立委葉宜津共同提案凍結預算，要求依法行政辦理招商，藉以響應早在2015年時任台中市長林佳龍所呼籲推動的室內倉儲，經濟部也在2017年提出改為室內倉儲的轉型計畫。而通過招標的時間點，也是在林佳龍交通部長任內，一切程序合法。

此外，連續第八、九、十屆立委選舉，蔡其昌皆收受建新國際與旗下子公司50到100萬不等的政治獻金，累計數百萬元。張禹宣質疑蔡其昌一手阻擋台中港務分公司推動的綠色港口計畫，甚至赤裸裸的以碼頭過剩為由凍結預算，一手卻收受利害關係廠商-建新的政治獻金，甚至在短短不到一年前還是該公司的獨董，足有圖利特定廠商之嫌疑，並且未善盡利益迴避之責任。

對此，蔡其昌表示，顏寬恒陣營昨天烏龍爆料惡意抹黑，他還在等一個道歉，到今天為止還沒收到，如果自己發現錯誤，是不是應該趕快跟他道歉，自己發現烏龍爆料，是不是應該趕快跟社會道歉呢。

蔡其昌重申，他是落選無立委身分時，擔任建新國際獨立董事，獨立董事代表小股東監督公司營運是否正常，他從沒有擔任過董事，顏寬恒陣營繼續提到他當董事，他會追加告訴。

「竹篙湊菜刀」！蔡其昌批顏陣營搞不清楚狀況，104跟105號兩個碼頭大概20年前規劃做密閉式，港務公司一直在推動104碼頭能夠把傳統碼頭取代掉，建新國際得到104碼頭經營權，也很希望傳統碼頭趕快關閉，一直在到處陳情。

蔡其昌表示，立法院不管大家講什麼話，立委不管做什麼提案，任何立委都沒有去承攬任何碼頭工程，也沒有去承擔碼頭營運，只有顏寬恒家族去做這件事情，基本上沒有利益迴避的就是他，那其他人一點關係都沒有，硬扯他曾經在建新擔任一任獨立董事，這是非常荒謬。另外，建新公司政治獻金，都依法揭露，他坦蕩沒有任何隱瞞，都可以被檢驗。