大陸觀察者網25日報導，德國社民黨將與綠黨及自民黨組建新的聯邦執政聯盟。由蕭茲(Olaf Scholz)新任德國總理。香港《南華早報》報導，聯合政府一些職位將由在涉華議題和外交政策上強硬派人士擔任。而在執政黨聯盟協定文本中，更是十多次提及中國，還首次提到了涉台、涉港、涉疆的中國問題。有專家認為，這是德國有史以來涉華部分措辭最強硬一份聯盟協議，三黨如此大剌剌地提及中國的「紅線問題」，是想更公開談論與中國的分歧，並加重在對華關係上競爭和對抗的分量。

不過，也有德國國內政治人物表示，新一屆德國政府的外交政策和對華政策不會在一夜之間突然改變，即便有改變，也會是一個相對循序漸進的過程。

德媒報導，這份177頁的聯合執政協議包括序言在內共有九個章節，提出了一系列核心施政目標。在對華政策方面，協定文本中一共12次提到中國，尤其是在關於外交政策的第七章「德國對於歐洲及世界的責任」中，多處與中國有關。

這份組建德國全新執政聯盟的文件表示，德國希望「在夥伴關係、形成競爭以及體制對手的面相上發展與中國的關係」，並在可能的情況下，尋求在「基於人權的前提下」與中國合作。因此，它們將中國描述為是一個「系統性的對手」，呼籲德國要在「歐盟-中國共同政策的框架內」，制定全面的中國戰略。

協定文本中寫到涉華政策的部分，還提到了涉台、涉港和涉疆問題這些中國內政事務，其中不僅宣稱「支持民主台灣實際參與國際組織」，還繼續指中國在新疆地區「侵犯人權」，「一國兩制」在香港需要得到恢復等等。

此外，在對華政策方面，這份文件還強調了德國和美國進行跨大西洋密切合作的必要性，表示要「與志同道合的國家進行合作，以求減少戰略依賴性」。而在談及南海問題等事關中國領土主權的問題時，執政協議稱，中國應為周邊地區的和平與穩定發揮負責任作用，德國致力於「確保南海和東海的領土爭端在國際海洋法的基礎上得以解決」。

諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）中國業務執行主編、美國德國馬歇爾基金會（GMF）高級訪問學者諾亞·巴金（Noah Barkin）認為：「這是有史以來在中國部分措辭最強硬的一份德國聯盟協議，這反映出有人對於中國在日益擔憂。」

巴金補充稱，這份文件提及了許多被認為是中國的「紅線問題」，這表明三黨聯盟想要更公開地談論與中國的分歧。

《南華早報》稱，該協定還提到了「中歐投資協定」，聲稱在歐方人員和實體被中國制裁後，該協定目前無法得到批准，這表明各方都意識到協定想要走上「回歸之路」沒有那麼容易。

「從我的角度來看，我認為（向中國發出的）資訊非常明確。」智庫機構「歐洲對外關係委員會」亞洲專案負責人揚卡·歐特爾（Janka Oertel）說：「我們之間的關係在過去幾年發生了變化，這反映在了德國的新聯盟協定中，協定接受了新的現實。」

「是的，中國是三者兼而有之，合作夥伴、對手、競爭者（partner，rival，competitor），但是在競爭和對抗的面向，現在的分量更大了。」歐特爾這樣說道。

不過，《南華早報》指出，目前有一些政治人物已提醒，不要指望德國的對華政策會在一夜之間發生變化。

上周，德國上屆議會的社民黨外交政策發言人尼爾斯·施密德（Nils Schmid）在對智庫聽眾演講時表示：「不要指望德國新政府在外交政策方面有太多改變。」