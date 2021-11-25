PLATTS報導，油價趨緩，壓抑塑化報價漲多拉回整理，不過，原料乙、丙烯價格持穩走堅，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價跌勢趨緩。其中，PE因利差受阻明顯，廠商挺價氛圍增溫，率先止跌反彈；LDPE持平，HDPE、LLDPE連袂小漲10美元。台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)疏壓。

此外，PS小跌10美元；PP、ABS下滑20美元；PVC延續高檔震盪整理，續跌40美元，每噸1450美元。至於EG則因冬季來臨，為保證民生，煤化工大幅提升負荷的難度較大，煤製EG整體負荷維持偏低水平，在成本、供需支撐下，價格持平走堅。

廠商表示，大陸11月計劃停產或減產裝置有12套，涉及產能324萬噸，遠低於10月的412萬噸，預計11月PVC裝置檢修數量有所減少，市場供應將有所回升。

需求隨天氣轉冷，北方下游買氣有所減弱，而受能耗雙控等因素影響，PVC下游行業開工率總體有所下降，且低於去年同期水平，也顯示PVC下游需求恢復不足，短線PVC或將延續區間震盪，重心下移的格局。

不過，隨著能耗雙控加劇，預計原本計劃於2021年投產的新疆金暉50萬噸電石法及陝西金泰60萬噸電石法裝置或將延遲至2022年才有可能投產。

ABS、PS因裝置重啟，以及奇美ABS、道爾、玉皇、利萬PS等新裝置開車、投產，供給增加，但海運瓶頸將繼續壓制終端出口（尤其是家電），而高壓防疫也大概率會延續對大陸消費的負面衝擊。

此外，10月底華東港口EG庫存59萬噸（去年同期約117萬噸），仍處於低水位。近期因大陸政府採取煤價干預措施，市場轉趨保守而壓抑漲勢，但輕油價格高，成本面仍有支撐。