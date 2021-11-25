農委會農糧署為感謝各大企業的支持以及全民齊一心力挺台灣農產品，25日對2021年度協助認購台灣水果具卓著貢獻的13家企業頒獎表揚，表達對於企業支持的謝忱之意。

農糧署指出，2020年起全球在疫情影響之下，不僅人民生活習慣改變，對於農產品在各國進出口限制增加等多項挑戰下，政府積極推動外銷、直銷、加工等措施多管齊下，協助穩定產銷及農民收益。

農糧署表示，特別是2021年度鳳梨透過團購平台的媒合，總訂購量達到6萬5700多箱，更有不少企業訂購後再次回購，對於市場價格具有一定的穩定效果，因此特別感謝企業在這段期間以實際行動力相挺台灣農業、造福農民。

農糧署長胡忠一表示，鳳梨釋迦產期將屆，也需要企業及民眾繼續支持。為了讓企業及民眾能夠更容易、方便訂購國產鳳梨釋迦，積極拓展多元銷售管道，消費者可透過新型態銷售平台「農良直賣所」，企業及單次訂購10箱以上的訂單則可至「好釋連蓮預購專區」訂購，提供消費者由產地直送的優質國產鳳梨釋迦，期以鼓勵全民及企業持續以實際行動力挺台灣農業。

農糧署表示，這次頒獎感謝13家企業支持購買台灣農產品，包括中華電信股份有限公司、台灣肥料股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、兆豐銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、財團法人工業技術研究院、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、瑋祥科技股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司等踴躍採購台灣農產品。