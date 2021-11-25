被問「治安、物價、疫苗」 林靜儀反嗆記者：你是在發表意見？

台中市立委補選參選人林靜儀25日出席沙鹿社區活動時，面對媒體提問大多侃侃而談，不過，上午卻出現小插曲。一名記者說「近來全國治安問題、物價上漲、疫苗及萊豬問題」，林不僅立刻打斷他，接著反問對方「你是在問問題，還是發表意見」，現場相當尷尬，大家面面相覷。

記者提問，近期媒體人頻頻爆料，會不會轉移焦點？林靜儀表示，不會啊！很多地方選舉是很少被關注，地方了解這些是好事情，她在地方的行程都是跑好跑滿。另一記者問說，「是不是國家機器動員」？林靜儀則回說「甚麼叫國家機器，為什麼老是說國家機器動員」。

另一記者提問，「近來全國治安問題、物價上漲、疫苗及萊豬問題」，林靜儀立刻開口打斷並質疑說「你是在問問題，還是發表意見」、「我覺得你不是在問問題，是在發表你的意見」。記者回說「是要問您的看法」，林又再次強調「我覺得你是在發表你的意見，不是在問問題」，現場氛圍相當尷尬。