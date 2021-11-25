↑《355：諜影特攻》預告驚見台北萬華街景。（車庫娛樂提供）

↑潔西卡雀絲坦（右）與賽巴斯汀斯坦在《355：諜影特攻》精彩飆戲。（車庫娛樂提供）

全新諜報動作鉅片《355：諜影特攻》由《羅根》、《惡棍英雄：死侍》製片群、《神鬼認證》幕後團隊傾力打造，在今天（25日）釋出的預告中，有眼尖的台灣影迷發現，其中一段飛車追逐場面，竟然是在台北市萬華區長沙街二段與西園路一段的路口所拍攝的，令人期待電影中會有更多台灣場景入鏡！

由預告可得知「355」為喬治華盛頓在美國革命期間招募的第一位女性間諜，為了不讓她的真實身份曝光而稱她為355探員，這個代號也傳承至今。該片集結眾實力派金獎女星，包括《星際效應》潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、《我們》露琵塔尼詠歐（Lupita Nyongo）、《東方快車謀殺案》潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、《惡棍特工》黛安克魯格（Diane Kruger）、《X戰警：未來昔日》范冰冰，她們分別飾演來自不同國家的菁英情報員，在潔西卡飾演的CIA探員領軍下，攜手阻止第三次世界大戰爆發。

片中5個主要角色都有各自所屬的情報單位，堪稱「聯合國等級」陣容，潔西卡雀絲坦飾演的「梅絲」（Mace）是美國中央情報局（CIA）的探員，是這次行動的領導者；露琵塔尼詠歐飾演的「哈蒂佳」（Khadijah）則是出身英國軍情六處（MI6）的尖端電腦專家；潘妮洛普克魯茲飾演的「葛蕾西艾拉」（Graciela）除了是哥倫比亞國家情報局（DNI）的探員，還是一名心理學家；黛安克魯格飾演的「瑪麗」（Marie）則是德國聯邦情報局（BND）的探員；而范冰冰飾演的林蜜生（Lin Mi Sheng）是中國國家安全部（MSS）的探員，是一個背景神秘的角色。《355：諜影特攻》台灣將於1月7日與全美同步盛大上映。