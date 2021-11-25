71歲港星「校長」譚詠麟近日被陸網傳出，和小他4輪、現年23歲的女粉絲發生關係，對此，譚詠麟經紀公司發聲明駁斥，並表示一定會採取法律行動，爆料者則再PO出男子的脫褲背影照回擊，暗指就是譚詠麟，風波一發不可收拾，而該男子今（25日）中午則再嗆聲：「如果你認為我是在汙衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底」。

微博網友「悲傷牛肉麵」在前天晚上發文，指控譚詠麟和他23歲女友發生關係「她歲數比你小四輪，你怎麼也下得去手」，轟譚詠麟道德敗壞、藝德缺失「難道基本的道德底線也沒有嗎」，最後還附上男子在飯店房間的背影照，點名影中人就是譚詠麟。

事隔一夜後，譚詠麟經紀公司則發表聲明駁斥，並表示一定會採取法律行動，譚詠麟也轉發聲明到微博上，氣得原PO再曬出房照，暗指影中人就是譚詠麟，但照片事後卻全遭刪除，而「悲傷牛肉麵」在今中午則再現身發文，一開頭就說：「沒有被公關，也不接受公關」，疑似是在回應刪圖一事。

網友「悲傷牛肉麵」微博全文。（圖／取材自微博）

而「悲傷牛肉麵」表示：「昨日只因太過氣憤、無處宣洩，才來微博訴述，沒想到占用了這麼多公共資源」，原PO也提到：「前女友已向我坦承一切」，強調他會對自己在平台發布的一切內容負法律責任「德藝雙馨，如果你認為我是在汙衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底。」