5+2七人座運動休旅車擁有多人乘座及承載空間更具彈性的優點，是三代同堂家庭最佳的選擇，台灣福斯10月展開預售的Tiguan Allspace，不到1個月即接下150張訂單，品牌日前公布330TSI Elegance、330TSI Elegance Premium、380TSI R-Line Performance價格分別為154.8、164.8和194.8萬元，本報搶先試駕330 TSI Elegance Premium車款。

Tiguan Allspace是以The Tiguan五人座休旅為基底延伸為5+2人座的車款，外觀的視覺其實差異不大，都具備新世代品牌光型美學設計，採用高辨識度的水箱護罩連貫式LED定位燈和LED高亮度燻黑尾燈，形成獨特光載具線條美感，兩款330TSI車型的前保桿採取消光銀與黑色鏡面交錯設計，以營造粗曠卻又優雅的風格、勾勒出多層次的視覺感受。

至於380 TSI R-Line Performance則擁有R-Line專屬內裝與外觀套件、R-Line Performance專屬20吋鋁合金輪圈、R-Line Performance專屬運動化懸吊，打造市場上最具跑格的5+2人座運動休旅。若想與五人座比較的話，外觀的差別除了保桿造型外，Tiguan Allspace後視鏡一律採取跟銀色設計作為區別，另在車側、車尾有專屬Tiguan Allspace車型銘牌。

在內裝部分，Tiguan Allspace採用駕駛者導向的數位化車室設計，全車系標配10.25吋全邏輯數位化儀表、9.2吋多媒體鏡面觸控主機、原廠中文導航系統、30色車室氛圍燈、觸控式三區電子恆溫空調、App-Connect多媒體手機鏡射，並支援Android Auto與無線Apple CarPlay，同時擁有運動型真皮座椅附駕駛座多向電動調整，與雙前座加熱以及熱帶氣候最受歡迎的通風功能。試駕車330TSI Elegance Premium還增加前乘客座多向電動調整附記憶功能和HUD 抬頭顯示器。

可靈活運用的乘載空間為Tiguan Allspace最大優勢，不僅第二排4/2/4分離式座椅設計可前後滑移、第三排5/5分離式後座椅可隨意增加乘坐人數，全部打平後更可將行李廂容量一舉放大至1775L，創造更寬敞的載物空間，搭配Easy Open/ Close電動尾門（感應式自動開啟/ 延遲關閉），方便車主輕鬆放置各式物品和行李。

Tiguan Allspace 330 TSI及380 TSI車型均採用2.0L EA888 evo4四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配DQ381 7速DSG雙離合器自手排變速箱，經不同調校分別提供190ps和245ps兩種最大馬力。此外，全車系標配4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，駕駛可設定四種模式包括「雪地」、「道路」、「越野」和「個人化模式」，搭配駕駛模式選擇：節能、一般、運動和個人化設定，可依照個人與路況需求隨時切換到最適合的駕駛模式，無論是輕越野或滂沱下雨的濕滑路面，都能提供車主安全穩定的駕駛動態。

試駕車為330 TSI Elegance Premium在一般模式駕馭時，起步較為和緩，加速也較為溫和，懸吊系統吸收不少來自地面的彈跳不適，可明顯感受是以舒適為取向的設定，但切換至運動模式時，立即變成另一種個性，在高速道路的超車或是上下山路時，提供車主更為充沛的動力，讓旅程滿載全家歡樂。令人印象深刻的是運動型真皮座前座椅附有多向電動調整，並提供加熱以及熱帶氣候最受歡迎的通風特殊功能。

多功能方向盤。（陳大任攝）

多媒體及空調皆採觸控設計。（陳大任攝）

排檔座可選擇不同模式。（陳大任攝）

吸頂置物盒可收納雜物。（陳大任攝）

雙電動前座附加通風及加熱貼心功能。（陳大任攝）

後座恆溫空調，並提供充電插孔。（陳大任攝）

實測第三排座椅適合160cm以下乘座。（陳大任攝）

行李廂最大容量達1775L。（陳大任攝）

全新造型保桿。（陳大任攝）

Tiguan Allspace專屬銀色後視鏡與銘牌。（陳大任攝）