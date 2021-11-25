繼屏東挖眼案後，近期國內出現超商店員因勸導民眾戴口罩，遭刺死的事件，犯案者曾有精神科就醫紀錄，引發外界關注，也令《精神衛生法》修法的討論再度浮上檯面。衛福部今表示，近期已將《精神衛生法》修正案送至行政院，今午將逐條討論，盼在年底送入立法院。

《精神衛生法》修法已討論許久，因遲遲未見政院版本，引發立法委員關切。行政院長蘇貞昌上月進行施政報告時表示，會拚拚看這會期送進立法院。衛福部次長李麗芬今出席心口司「整合性藥癮醫療示範中心聯合成果發表會」時透露，最近有一些社會事件發生，特別是施暴者有精神疾病的病例，也受到關注，衛福部已將《精神衛生法》修正案送入政院，下午2點半就要逐條討論，重新整理檢視並修正。

針對此次《精神衛生法》修正案，李麗芬表示，其中一個重點是針對藥酒癮列出條文，希望結合更多的醫療院所、社工師、心理諮商師、民間團體的力量。若有法條依據，預算的編列就能「師出有名」，針對有藥癮的家庭，政府責無旁貸負起責任。此次的修法會有大幅度的改變，希望能在年底送入立法院，能有更好的制度，也讓毒品防治的工作更完善。

李麗芬也說，「社會安全網2.0」特別把毒品危害防制中心納入重要成員，過去1.0時代都是臨時聘雇，加入之後就會給予一致的福利，例如家訪給予700元風險加給，這是社安網政策的重要檢討內容。總統對社會安全網相當重視，第2次就職時曾特別交代，若有什麼漏洞，一定要補起來，因此「社會安全網2.0」做了很多努力，不足的地方要強化，包括精神醫療、司法精神醫療及毒品都是重點。