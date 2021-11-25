嘉義縣國民黨籍議員邱銀海被控利用女兒當人頭詐領助理費117萬多元、非法掩埋事業廢棄物，檢警2天來傳訊邱銀海及其親友等共13人，認為邱銀海涉嫌重大、有逃亡、串證之虞，嘉義地檢署向法院聲請羈押禁見，嘉義地院為防止邱銀海等人串供，裁定羈押禁見。

嘉義地方法院指出，邱銀海訊問後，坦承部分犯行，另有相關證據可資佐證，足認被告犯罪嫌疑重大，經審酌被告在庭訊時對諸多犯罪細節含糊其詞，且與證人所述有所出入，且被告與多數證人關係匪淺、互有聯繫，日後勾串可能性甚高，如未予羈押，顯難進行後續偵查程序，故予以羈押禁見。

9月間嘉義縣環保局稽查人員蘇姓分隊長到中埔鄉深坑村一處疑似被掩埋事業廢棄物的農地會勘，邱銀海到場與蘇男發生爭執，並爆發肢體衝突，事後邱銀海道歉，雙方和解，本月初嘉義地檢署依妨害公務罪嫌起訴邱銀海。

事後嘉檢接獲舉報，指邱銀海涉及詐領助理費、非法傾倒掩埋事業廢棄物，檢察官陳睿明指揮中部犯罪打擊中心、廉政署南調組，23日搜索邱銀海的住處、嘉義縣議會等地，查獲制式霰彈槍子彈28發、行動電話、電腦主機、USB隨身碟、土地所有權狀、租賃契約書、帳簿、支出明細、收據及記事本等證物，並拘提邱銀海、傳喚證人共13人到案。

初步調查發現，邱銀海夥同某農地地主，以女姓友人當人頭向不知情之地主承租嘉義縣中埔鄉深坑村2處農地後，指示旗下成員承攬清除、處理事業廢棄物，將事業廢棄物傾倒於這2處農地，再回填廢土掩飾，牟取不法利益。

檢方調查，邱銀海3年來透過廖姓主任找陳女、林女以及自己女兒等3人當人頭，詐領助理費、春節慰勞金等共約117萬多元，全案依《貪汙治罪條例》、《廢棄物清理法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪偵辦，檢方複訊涉案被告及相關證人後，邱的女兒、廖姓主任涉犯貪汙罪嫌，各以5萬、10萬元交保，林女、陳女無羈押之必要。