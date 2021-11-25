國民黨婦女部主任林麗蟬昨代表反萊豬正方代表參加公投意見說明會，林當時說「知道我們（國民黨）會面臨艱難的挑戰」，卻遭部分媒體曲解成「知道台灣會面臨艱困挑戰」，文傳會痛批，民進黨最愛談「認知作戰」，結果現在民進黨團卻見獵心喜、使用該錯誤新聞標題召開記者會散播不實資訊，大打假新聞模糊戰誤導民眾視聽。如此開民主倒車的做法，應受社會檢視與譴責。

文傳會表示，昨天林麗蟬擔任「反萊豬公投」的正方代表站上講台分享基層心聲，可以說是台灣新住民政治參與的一個里程碑，也是一位媽媽的心聲。今天卻有新聞標題誤指林麗蟬稱「國民黨明知會讓台灣艱難 仍要動員全國通過」，然而，從她的原話逐字稿可看出，其中根本沒有提到「會讓台灣艱難」。

文傳會指出，林麗蟬的意思非常明確，是指發動反萊豬公投，國民黨本身或許會面臨來自美國方面的壓力，會讓我們（國民黨）面臨艱難挑戰，但我們（國民黨）仍然為了台灣人的食安、健康站出來，是使用「我們」做為國民黨的代稱。

文傳會提醒，倘若此標題為真，連署公投、走進基層的是「台灣人民」，那麼針對公投要「四個不同意」的民進黨，豈不就是站在台灣人民的對立面？

文傳會表示，民進黨曾說在CODEX通過以後就不再反萊劑，但2016年，當時的民進黨不分區立委林靜儀也曾領銜提案反對萊豬進口，指出「有超過7成的民眾反對含有瘦肉精豬肉進口，新政府不應漠視。

文傳會說，另考量國人飲食習慣，豬肉食用習慣與牛肉不同，對民眾影響甚大，所以建請政府應堅守牛豬分離原則，嚴禁瘦肉精美豬進口」，這才是白紙黑字的事實，民進黨與林靜儀如今不敢面對嗎？請民進黨應該早日找回當年守護食安的自己，不要再繼續欺騙台灣人民。