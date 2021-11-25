21歲縱火犯曾文彥，2019年朝台南玉井真理前輩堂灑汽油縱火，造成7死2傷，曾事後還回到現場觀看，遭逮時說「燒死一個也是罪，多燒死幾個沒關係」遭判死刑；昨（24）召開辯論庭，曾的辯護人說曾經鑑定有反社會人格，從小問題不斷，應符合減刑，而曾仍在庭上口出狂言「覺得後悔，早知道就買20公升汽油」。

22歲曾文彥家境優渥，父親是退休醫生、母親曾是老師，但他從小常對父親動粗，在家人無力管教下，由玉井區真理佛堂前輩堂收容，試圖感化。曾住佛堂期間常情緒失控與人衝突，甚至嗆聲要燒佛堂，無奈下佛堂將他請出去。

曾文彥在2019年底要求張和平的兒子讓他返回居住遭拒絕，懷恨在心，買了汽油再搭車到佛堂縱火，並在犯罪後撥打110自首，因佛堂為木質裝潢，僅有一處出入口，火勢最後釀成7死2傷慘劇，曾犯案後還返回現場觀看，法院一審鑑定教化可能性低，判處死刑，可上訴。曾文彥在庭上曾說「燒死一個也是罪，多燒死幾個沒關係」、「只要達成目的就好，死幾條人命跟我無關」狂妄言論嚇壞眾人。

據悉，曾文彥曾在司法鑑定時表示若法官放他出去，一定要將張男捅死，還說即使沒被判死，監獄內若有人得罪他，也會將對方殺了；昨（24）日召開辯論庭，曾的辯護人說曾男遭鑑定有反社會人格障症，認知與常人不同，請法官審酌是否減刑，而曾男則說「覺得後悔，早知道就買20公升汽油，將張男解決了」。