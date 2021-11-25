中鋼(2002)集團深耕綠色產業為營運主軸之一，在發展離岸風電事業方面，集團相關布局陸續展現成績，後續可望有新進展，進一步挹注集團營運。

中鋼與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同投資成立中能風場，獲配300MW併網裝置容量。中鋼指出，中能風場肩負最大規模產業在地化項目，涵蓋海事工程、水下基礎製造、風機零組件生產及陸上電力設施等。

中鋼透過興達海基整合超過20家協力廠商，像是水下基礎由集團旗下興達海基供應，風機與水下基礎運輸暨安裝工程委由台船執行，水下基礎零組件有中鋼構負責製造，使得中能風場成成為台灣指標性國產化離岸風場。

中能24日獲得超過20家海內外銀行支持，取得450億元規模的專案融資，預計12月融資到位後，明年陸上變電站率先開工，也將通知供應商開始動工生產，預計2023年將展開海事工程，在2024年併網發電。

負責水下基礎製造的興達海基，目前月產能為2座水下基礎，明年起承接中能31座訂單，中鋼看好明年起興達海基出貨逐步順暢，營運可望好轉、力拚轉盈。

中鋼公司表示，持股100%的興達海基2020年1月投產，現正承製沃旭大彰化離岸風場之水下基礎，今年7月完成首座100%國內產製水下基礎，目前已完製4座，大組2座。已簽約承接中能風場31座水下基礎，於10月開始產製零組件。

中鋼集團的中鋼構(2013)，主要承接水下基礎鋼構相關零組件製造業務，今年已完成沃旭大彰化案階段性任務，交貨10套，營收貢獻約2億元，明年預計交貨給中能16~21套，公司相當看好風電產品產值顯著高於傳統鋼構產品，未來隨著風電產品出貨成長，將持續挹注營運。