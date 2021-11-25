總統蔡英文今（25）日上午赴桃園視察觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠，這不僅是她睽違8年後再次到觀新藻礁，也是她上任以來首度以總統身分視察藻礁。蔡英文致詞時提到，藻礁已經永存，且三接工程是馬政府時期核定的政策，對此，國民黨立委李德維表示，藻礁已經永存就是話術；而甩鍋給國民黨，不正是民進黨一貫的套路？

李德維在臉書指出，細看了蔡英文今日談話，大概兩句話就說完，一是「藻礁已經永存」、二是「開發是國民黨的政策」。

李德維認為，藻礁已經永存，就是個話術，說的是桃園市已經把藻礁劃定保護，中油也提出外推方案，所以藻礁已經沒問題，根本是自欺欺人的說法，也難怪被網路鄉民譏為，「藻礁已經永存（在心中）」。

至於推給國民黨，李德維說，不正是民進黨一貫的套路？但民進黨何時這麼聽國民黨的話，國民黨規劃開發的舊案，就沒有執行，民進黨上來執行還要怪是國民黨的錯？國民黨也支持啟用核四、國民黨也反對開放萊豬，民進黨要不要都聽國民黨的？

李德維也提醒，最後關頭了，民進黨政府一定花招百出，不乏「奧步」，因此呼籲大家堅定信心、堅持投票，並喊「四個同意，台灣勝利！」

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