紙風車劇團《拯救浮士德》以詼諧的方式演出，透過戲劇讓孩子理解毒品的危害。（張亦惠攝）

忠和國中校長黃雪惠化缺憾為反毒行動力。（張亦惠攝）

嘉義縣水上鄉忠和國中25日邀請紙風車劇團到校內演出反毒相關劇碼，一般校園反毒通常利用朝會等短時間宣導，忠和國中不但請來紙風車劇團，還利用上課時間將全校同學召集，重視程度不在話下。校長黃雪惠說，自己過去曾教過一位學生，年僅21歲就因施用過量毒品而過世，讓人非常痛心，因此格外重視反毒宣導。

黃雪惠說，會認識小平（化名）是因過去曾認輔小平中輟之虞的堂哥，小平因父母離異後，母親不知去向父親則鮮少回家，與堂哥兩人皆由祖母獨自扶養，小平雖然調皮，但本性善良且願意遵守校規，祖母一人照顧眾多孫子，小平為減輕家裡負擔，國中後就到外地工作，卻誤觸毒品。

黃雪惠表示，小平原想藉毒品提神賺更多錢，最後卻賠上自己的生命，20歲的孩子就此離世，這件事是自己心中很大的遺憾，因此更希望透過紙風車的表演讓孩子們知道拒絕毒品的重要性。

財團法人紙風車文教基金會顧問李美玲介紹，《拯救浮士德》以詼諧方式演出，讓孩子能透過劇中體會毒品對身體的危害，也希望以戲劇播種的方式，讓全台灣更多的孩子理解，只要一碰到毒品便會危害身體，透過戲劇反毒。黃雪惠也認為，劇團演出過程貼近青少年語言文化，容易引起青少年共鳴，不說教說進孩子心房裡，有助青少年建立正確反毒觀念及拒絕毒品技巧。

校方原自籌經費不足，由紙風車劇團媒合北回化學股份有限公司，該公司認為很有意義一口答應贊助演出經費。紙風車劇團指出，為讓嘉義縣目前在學的國中生們能有機會再次觀賞，期盼未來能有更多資源投入引進，透過公部門與民間企業的合作，讓反毒教育向下扎根，讓浮士德劇再次巡迴訪遍嘉義縣國中校園，建立健康無毒校園。

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