台中立委補選，民進黨推出前立委林靜儀、國民黨推出前立委顏寬恒參戰，對此，媒體人朱凱翔則在臉書打臉民進黨，直言如果林靜儀這麼優秀，為何民進黨2019年不讓林靜儀續任不分區立委；對於朱凱翔的觀點，網友大讚一針見血！

朱凱翔今（25日）在粉專《不演了新聞台》臉書發文表示，關於林靜儀適不適任立委，一直有個最根本的邏輯謬誤：「如果她這麼棒，為何民進黨不給她續任不分區」？

大批網友在其po文底下留言表示，「沒給她不分區，所以努力表現，現在又給她機會了，做人要乖要聽話」、「您突破盲腸了」、「一針見血」、「還記得當初她是小英競選發言人，後來接受德國之聲訪問亂講話被拔掉」、「我也很意外，上次沒有她的份」。

對於2019年沒有列入民進黨不分區立委，林靜儀當時在臉書上指出，「黨主席卓榮泰和府方昨晚都打了電話給我，我聽得出他們的疲倦，我也能理解政治上的許多考量和折衝。辛苦了，謝謝你們」。