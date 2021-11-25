中央流行疫情指揮中心昨天公布國內各年齡層間的疫苗覆蓋率，不過計算方式卻引發爭議，將本國籍接種數與外國籍接種數合併計算，遭醫師批評全世界沒人這樣算。指揮中心今天表示，扣掉外籍人數的數據也有作為內部參考用，數據當然有，要公布的話也可以。而我國人口也有不少滯外國人，其實一來一往人數不會差太多。

指揮中心公布疫苗施打年齡層分布概況，但算式中的分母與分子卻引發網友質疑。(圖／指揮中心)

根據指揮中心昨天公布的圖表，下方將計算方式定義為「本國籍接種人數+外籍人士施打數」，接著再除以內政部戶政司全球資訊網人口統計我國人口數，乘以100後得出各年齡層的覆蓋率，其中分子與分母的定義範圍明顯不同。

指揮中心發言人莊人祥表示，會這樣統計是為了維持一致性，因為過去公布的每日接種數中，就有包含外國人，這是為了方便通報至Our World In Data科學平台而延續的措施，至於內政部統計的我國人口數，也有不少滯外國人，一來一往人數應該不會差太多。

莊人祥指出，扣掉外籍人士的統計數據，指揮中心內部當然也有，作為政策制定參考，該份數據與先前公布的只差不到百分之三，有需要公布的話也都可以公布，這都沒有問題。

莊人祥今天也澄清前幾天一名外交替代役因為打高端而被遣返一事，表示經外交部了解，疑因聯航的工作人員誤解關島的出入境規定所致，事實上接種高端事可以經關島轉機，外交部也已在聲明中提及此事。