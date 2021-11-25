情侶無聊玩綁架遊戲 引來警察結果GG了

中正一分局警方24日中午接獲民眾報案，指稱她在重慶南路等公車，1部黑色自小客停在旁邊，副駕座有女子疑似遭到綑綁，還低聲呼喊「綁架」，駕駛座則有1男子作勢制止，警方經循線追查，最後在西門町找到開車的24歲高姓男子，原來他和女友一時無聊，兩人玩起綁架遊戲耍路人，因玩笑開過頭，最後被依誣告罪送辦，最高可處7年以下有期徒刑。

警方24日12時許接獲1名女大生報案，指稱她在等公車時，旁邊黑色自小客車車窗突然搖下來，裡面有女子疑遭綑綁，還低聲呼救，車子後來開走她嚇得立刻報警。

警方到場時車子已經駛離，因「事態嚴重」立刻調閱監視器，而且啟動快打機制，根據車子軌跡封路追人，另根據車牌聯繫車主，不料車主接聽時一頭霧水，表示車子最近都是兒子在開，人好像在西門町吃飯。

警方後來循線在洛陽街找到高姓男子，以及他的女友，兩人看到大陣仗的警方嚇了一跳，慌忙解釋當時在車內無聊，一時好玩，玩起「綁架遊戲」，強調只是想開個玩笑，「想看看路人跟警察有什麼反應」。

中正一警方指出，由於玩笑開過頭，經請示檢察官後，認為這對情侶涉及刑法誣告罪，向公務員陳述不實案件，最高可處7年以下有期徒刑，呼籲有些玩笑真的開不得，民眾切勿以身試法。