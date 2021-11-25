哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦

彈道飛彈核潛艦（SSBN）是核威懾力量的支柱，但美英法服役北約（NATO）海軍的艦種都已接近退役。如今西方海軍為了汰舊換新，都已著手研製新潛艦。

據《海軍新聞》（Naval News）網24日報導，雖然美英法當初採用現有潛艦的時間不同，汰舊的周期也不一樣，但部分由於相關潛艦延壽，拉長服役期限，如今3國都在新艦上下工夫。

而從2030年代起，美國海軍的哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦將取代俄亥俄級（Ohio-class）潛艦。英國皇家海軍的無畏級（Dreadnought Class）將取代先鋒級（Vanguard Class）核潛艦，並已開始打造。至於法國，也已啟動了海軍第3代彈道飛彈核潛艦（SNLE 3G）計畫，以取代凱旋級（Triomphant class）核潛艦。

SSBNs form the backbone of nuclear deterrents. Yet the types in service with NATO navies, the 🇺🇸, 🇬🇧 and 🇫🇷 are reaching the ends of their service lives. The new submarines should keep the deterrent dependable in an uncertain future. By @CovertShores https://t.co/x8G6pxqQQI — Naval News (@navalnewscom) November 24, 2021

而這3種新設計都有許多共同點，例如，從外觀來說，它們都有X型舵，以及最新的噴射泵。同樣的，它們內部也很可能有許多同樣的敏感技術。不過，就整體設計來說，它們還是有些很大的差異。

哥倫比亞級潛艦長約171米，和俄亥俄級差不多，甚至略長。原本每艘俄亥俄級潛艦都搭載了24枚「三叉戟（Trident）」潛射彈道飛彈，但主要由於成本考量，先減為20枚，後來又減至16枚。

不過，這也反映出現代的威懾算計。基本上，在戰略核三角中，必須要有足夠的潛艦，而每艘都要有夠多的飛彈，以確保任何可能的核侵略者都會遭受無法承受的損失。美國海軍認為，12艘各有16根飛彈發射管的潛艦，未來已足以提供可靠的威懾。而未來哥倫比亞級潛艦將搭載「三叉戟D5」飛彈，並從2040年代起換裝新飛彈。

無畏級（Dreadnought Class）核潛艦

同樣的，英國無畏級搭載的飛彈是12枚，也會比先鋒級核潛艦的16枚少。事實上，基於作戰任務理由考量，實際搭載的可能更少。

美英關係非比尋常，雙方持續加強合作，彼此交流潛艦技術，而哥倫比亞級和無畏級潛艦將讓合作更上一層樓，兩國將共享核反應爐和機艙空間的關鍵零組件。