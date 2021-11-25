地方企業主慷慨捐贈數位無線電設備給台中市消防局。（陳淑娥攝）

前台中市議長張清堂及現任議長張清照居中促成下，地方企業主慷慨捐贈一批數位無線電設備給台中市消防局，25日在第四救災救護大隊清水分隊舉行捐贈儀式。消防局副局長楊元吉致詞時感謝兩位議長「聽見前線的聲音」，也感謝三位企業造福社會。

三位企業主及前議長張清堂特別出席捐贈儀式，議長張清照特派服務處主任王炤銘及特助張東玄出席捐贈儀式。

消防局副局長楊元吉指出，火場內瞬息萬變，搶救時間分秒必爭，數位無線電設備不僅大幅改善通訊干擾，更提供優良的傳遞品質，再加上新增顯眼的橙色緊急按鈕支援一鍵求救，必要時可使用強行發射中斷來消除通道干擾，搭配手握式麥克風及伸縮器，避免救援過程中回報訊息還需尋找發話麥克風的不便，增加救援效率，對提升消防員救災戰力及保障勤務安全都有相當的幫助。

張清堂是現任台中市消防協會理事長，與其胞弟現任議長張清照平時關心消防打火弟兄工作安危及居民住的安全，日前在一場餐會中聽到消防局反映，如果增加無線電設備可有效提高救災工作效率及安全性，於是促請在場三位企業慷慨捐贈。

三位企業主分別是威龍企業董事長鄭開文、伸浩電子總經理白崇賢及晟翊建設董事長陳俊卿，共計捐贈第四救災救護大隊清水分隊數位無線電手提台27具及移動式無線基地台2組，確保消防人員執勤安全與救災指令傳遞。